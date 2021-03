Italgas: vince Atem Torino 1, arrivano 560mila utenze

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Italgas si è aggiudicata la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Atem 'Torino 1' per i prossimi 12 anni. L'ambito territoriale - spiega il Gruppo -comprende il Capoluogo piemontese e i comuni di Moncalieri, Grugliasco, Rivoli, Rivalta di Torino e Nichelino, per un totale di circa 560 mila utenze.

Con la vittoria della gara Italgas assicura la continuità alla gestione del servizio in un 'territorio di elezione', dove è stata fondata e opera dal 1837. Nel territorio Italgas ha annunciato un piano di investimenti di circa 330 milioni di euro, che, spiega, "sarà in grado di produrre un significativo effetto sul Pil locale, con esiti positivi anche sull'occupazione". Italgas prevede infatti la creazione di 3mila nuovi posti di lavoro nell'indotto. Inoltre, l'estensione del servizio in nuovi territori consentirà alle utenze interessate "importanti risparmi in bolletta, quantificabili complessivamente, nei 12 anni della concessione, in oltre 50 milioni di euro, grazie al minor costo del gas naturale rispetto agli altri combustibili oggi utilizzati". (ANSA).