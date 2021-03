Lupi al Lanificio Tollerano 1900, ma è installazione d'arte

(ANSA) - BIELLA, 03 MAR - Alleanza fra il gruppo tessile Tollegno 1900 e il movimento artistico Cracking Art. Da questa settimana 26 lupi gialli in plastica riciclata sono stati posizionati alle finestre illuminate della 'Sala Luce' dell'azienda biellese.

"La scelta di puntare su una delle specie più emblematiche del patrimonio naturale e culturale italiano, tanto da essere protetta dal WWF, non è stata casuale perché oltre, ad essere espressione fedele dei principi che ispirano il nostro movimento, rappresenta una ironica riconciliazione tra lupi e pecore, animali evocativi del mondo di Tollegno 1900", spiegano da Cracking Art.

Entrambe le realtà condividono il forte impegno sociale e ambientale. Hanno origini comuni, il Biellese, e sono da sempre attenti alla promozione del territorio. Li unisce anche la passione per l'arte, rappresentata sia dai luoghi in cui si sviluppa la loro attività (spazi di archeologia industriale), sia dalle opere, uniche per utilizzo dei materiali (plastica) ed ispirazione (natura).

La collaborazione proseguirà nei mesi prossimi con l'esposizione, sempre in Tollegno 1900, di un'opera inedita composta da 400 elementi ed espressione di una nuova corrente della Cracking Art tesa ad aprire ulteriori percorsi espressivi.

