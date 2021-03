Scuola: Anita, 'se chiudono di nuovo torniamo in piazza'

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - "Spero siano soltanto voci perché, se decidono di chiudere di nuovo le scuole, torniamo in piazza a protestare". La 12enne Anita, studentessa torinese che ha dato vita alla lotta contro la didattica a distanza, commenta così, interpellata dall'ANSA, l'ipotesi di una nuova stretta sulla scuola per contenere l'aumento dei contagi. "Ho già parlato con le mie amiche, noi siamo pronte", aggiunge la ragazza, sostenuta nelle sue intenzioni dalla madre. "Chiudere le scuole ci fa tornare indietro di un anno - dice la mamma di Anita - Speriamo che il ministro Bianchi si opponga. Nel caso contrario anche noi genitori scenderemo in piazza". (ANSA).