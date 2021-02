Covid: Piemonte, sale a 8,4% tasso positivi, +61 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Balza all'8,4% in Piemonte il rapporto tra i nuovi casi positivi al Covid, 902, e i tamponi diagnostici processati, 10.733 (di cui 5.611 antigenici). Il tasso di positività ieri era del 4,6% con 1.188 casi e 22.766 tamponi.

Ancora in salita il numero dei ricoverati: +2 in terapia intensiva (in totale 168), + 59 negli altri reparti (2.015). I decessi riportati oggi dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione sono 4, le persone in isolamento domiciliare 13.881, i guariti +464. (ANSA).