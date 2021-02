Covid: Torino; assembramenti, ai mercati gomito a gomito

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Ultimi due giorni in zona gialla per il Piemonte, da lunedì in arancione, quando bar e ristoranti torneranno a essere chiusi tutto il giorno e tornerà il divieto di spostamento tra i Comuni oltre a perdurare lo stop a piscine e palestre. Così erano in molti questa mattina a fare colazione nei locali, il centro cittadino era animato dallo shopping per gli ultimi giorni di saldi. Folla nei mercati cittadini rionali, con assembramenti e pochissimi a rispettare il distanziamento tra le persone, qualche mascherina abbassata. Prima di mezzogiorno un muro di gente nei mercati più popolari in coda tra i banchi, gomito a gomito per gli acquisti, nessun filtro agli accessi e controlli praticamente inesistenti. Ignorato il monito di una settimana segnata dal raddoppio dei contagi e da una risalita dei ricoverati. (ANSA).