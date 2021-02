Covid: Cavour si prepara a diventare zona rossa

(ANSA) - CAVOUR (TORINO), 27 FEB - Mancano poche ore all'ingresso del Comune di Cavour in zona rossa, dopo l'accertamento di un caso di variante inglese su una persona deceduta nel corso della settimana. Il provvedimento, il primo riguardante l'area metropolitana di Torino, scatta oggi pomeriggio alle 18, ma già stamattina nel comune ai piedi della Rocca sono poche le persone per le strade e nei negozi.

Il sindaco, Sergio Paschetta, ha dato disposizione alla polizia municipale di distribuire ad ogni esercizio commerciale un avviso contenente i principali provvedimenti che saranno adottati da oggi al prossimo 5 marzo. "Sarà vietato ogni spostamento, anche all'interno del comune - spiega Paschetta - salvo che per necessità di lavoro o salute o per la spesa. I bar e i ristoranti resteranno chiusi. Consentito solo l'asporto, fino alle 22". Chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado, tutti gli studenti residenti nel comune di Cavour che frequentano gli istituti in un altro paese dovranno attivarsi con la didattica a distanza.

Il paese non sarà blindato. Non ci saranno blocchi stradali ai confini, ma i controlli saranno continui, ventiquattro ore su ventiquattro. Il numero di contagi in paese, seppure in crescita negli ultimi giorni, non è elevato, ma a preoccupare è l'accertamento della variante inglese. (ANSA).