Arcivescovo Nosiglia distribuisce beni alimentari a Settimo

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - C'era anche l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, oggi a Settimo Torinese, per il "Caffè solidale". Sono stati distribuiti beni alimentari di prima necessità, materiale igienico sanitario e un dono ai bimbi alla parrocchia San Vincenzo De Paoli.

L'iniziativa è stata sostenuta dalla Caritas Diocesana di Torino, Banco Alimentare del Piemonte in collaborazione con Banco Farmaceutico Torino, le parrocchie dell'unità Pastorale 28 e i volontari di Casa Betania. "I servizi di carità non sono in quarantena - spiegano dalla Caritas - perno fondamentale è l'intenzione di offrire un segno di fraternità, di vicinanza, di amicizia. La fantasia della carità ha dato vita a un caffè per gli abitanti, da bere insieme quale segno di condivisione e fratellanza". (ANSA).