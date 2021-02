Abbandona auto e cammina in traffico dell'autostrada,salvato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 FEB - Ha abbandonato l'auto e si è messo a camminare lungo l'autostrada, in stato confusionale. Ha rischiato di essere investito un ragazzo di 23 anni soccorso dalla polizia stradale sull'A26 Genova-Gravellona Toce.

Il giovane ha fermato l'auto tra lo svincolo di Predosa e l'uscita di Ovada (Alessandria). A raggiungerlo è stata una pattuglia della Stradale che, in regime di safety-car, ha rallentato il traffico e ha individuato il ragazzo "in forte stato di agitazione e con l'intenzione manifestata più volte di attraversare la carreggiata e scavalcare lo spartitraffico centrale". È stato trasportato in ospedale a Novi Ligure.

(ANSA).