Vaccini: doppio dei convocati, tensione in Asl Torino

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Momenti di tensione e assembramenti oggi pomeriggio in un centro vaccinale di Torino, in via Gorizia 114 dove si è radunato, per un "disguido informatico" sulla piattaforma di convocazione, il doppio delle persone previste dalle agende per la somministrazione delle dosi al personale scolastico. Con centinaia di persone in coda, è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma. "Un caos totale che mi ha portato alla decisione di tornare, dopo ore e ore di attesa, a casa, senza aver fatto il vaccino", racconta un'insegnante.

L'Asl Città di Torino, in una nota, spiega che l'errore è stato stato segnalato ieri dall'equipe vaccinale al Csi, il centro dei sistemi informatici di cui si avvale la Regione, che ha inviato, nel tardo pomeriggio di ieri, un secondo messaggio, "ma non è stato letto o non sono state rispettate le indicazioni - precisa l'Asl - da parte dei destinatari che si sono presentati comunque presso la sede". Erano state chiamate, con il primo messaggio, 508 persone alle ore 13 e 366 alle 17.

