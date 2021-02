Arte: rinasce Palazzo Madama Torino, 2,4 mln Fondazione Crt

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Rinasce Palazzo Madama, capolavoro dell'arte barocca. E' stata una delle residenze reali e la sede del primo Senato d'Italia.

Prende il via a Torino il grande progetto di restauro e consolidamento della facciata juvarriana: una complessa operazione "chirurgica", capace di mixare antiche tecniche artigianali e metodologie all'avanguardia, recuperando i marmi originali accanto all'impiego di materiali contemporanei, come fibre di carbonio, resina e acciaio inox nelle parti nascoste dell'edificio. L'intervento, promosso dalla Fondazione Torino Musei, sarà interamente finanziato con 2,4 milioni di euro dalla Fondazione Crt, storico sostenitore privato di Palazzo Madama (16,6 i milioni stanziati in tutto).

Il progetto - approvato dal Mibact e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino- è firmato dall'architetto Gianfranco Gritella e prevede il recupero e il consolidamento di tutti i 3.730 blocchi di marmo, l'inserimento reversibile di "protesi" in acciaio, il restyling e la musealizzazione delle 4 monumentali statue allegoriche sulla sommità. Un "cantiere della conoscenza" esplorerà le sotterranee "Cantine juvarriane", mai svelate ai visitatori. Il pubblico potrà assistere live alle principali fasi del restauro grazie a un sistema di videocamere che trasmetterà su alcuni schermi le principali fasi di lavorazione e gli interventi più significativi in corso sulle impalcature.

Entro la primavera, la Fondazione Torino Musei pubblicherà il bando di gara per l'affidamento dei lavori sull'avancorpo centrale, che inizieranno prima dell'estate e dureranno circa un anno e mezzo, per concludersi a fine 2022. (ANSA).