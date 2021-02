Carnevale: direzione regionale Musei svela segreti festa

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Per festeggiare il Carnevale e le sue atmosfere intrise di allegria, fantasia e amore per il travestimento, anche in tempo di Covid, la Direzione regionale Musei propone attività e giochi da svolgere a casa per conoscere la vita di corte, gli ambienti e le collezioni custodite nei suoi palazzi e Castelli.

Le attività, complete di presentazione, tutorial con le istruzioni e materiali da scaricare, sono disponibili sul sito.

Si potrà così 'entrare' nei gabinetti cinesi di Villa Della Regina per ammirarne le boiserie, negli Appartamenti dei Principi di Palazzo Carignano o nelle sale del Castello di Racconigi per studiarne e 'copiarne' i disegni a mosaico.

Rivivendo le atmosfere fiabesche di allora.

Inoltre giovedì 'grasso', l'11 febbraio, dalle 14 alle 18, negli Appartamenti dei Principi di Palazzo Carignano, nel rispetto delle misure anti-Covid, il pubblico potrà assistere al 'Ballo del Principe', promosso insieme all'Associazione Historia Subalpina. (ANSA).