Teatro: problema tecnico, salta lo streaming della Boheme

(ANSA) - TORINO, 02 FEB - Salta lo streaming della Bohème programmato ieri sera dal Teatro Regio di Torino. Il nuovo allestimento dell'opera di Puccini, che doveva andare in scena a 125 anni esatti dalla sua prima assoluta nello stesso teatro, non si è potuta svolgere per un problema tecnico.

"Siamo spiacenti e mortificati con il nostro pubblico per quanto accaduto - si legge in una nota della commissaria straordinaria dell'ente lirico, Rosanna Purchia -. Ammettere gli errori è un atto di forza e non di debolezza. Ammettiamo un problema tecnico di cui abbiamo compreso la natura e che lo stesso fornitore della piattaforma Top-IX ha confermato". "La Bohème in forma scenica, che con coraggio e lavoro enorme di tutto il Teatro eravamo pronti a condividere con voi questa sera - aggiunge - riveste un valore immenso per il Regio e per questo non ci arrendiamo e faremo in modo che lo streaming sia perfettamente funzionante da giovedì 4 febbraio alle ore 20. Il biglietto già in vostro possesso avrà una validità di 7 giorni a partire dal primo accesso". Con questo appuntamento, conclude la commissaria, "inauguriamo i Giovedì del Regio che domani annunceremo ufficialmente". (ANSA).