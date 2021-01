Covid: Torino, Ztl ancora sospesa fino al 26 febbraio

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Non riparte ancora la Ztl centrale di Torino, sospesa da diversi mesi per favorire la circolazione a fronte dell'emergenza pandemica. La sindaca Chiara Appendino ha firmato una nuova ordinanza che proroga l'accesso libero al centro cittadino fino al 26 febbraio. Restano come sempre escluse le Ztl Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana.

