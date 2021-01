Teatro: Stabile Torino nella rete europea web Mitos21

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Lo Stabile di Torino partecipa, unico teatro italiano, al progetto Lessingtage 2021 Digital / Stories from Europe di Mitos21, network composto dai più importanti teatri europei (fra cui Odéon di Parigi, National Theatre di Londra, Berliner Ensemble di Berlino, Dramaten di Stoccolma, Toneelgroep di Amsterdam, Katona di Budapest, Royal Theatre di Copenhagen).

Complici la pandemia e la necessità di spostare gli scambi artistici internazionali sul digitale, Thalia Theater Hamburg e Dramaten - Royal Dramatic Theatre Stockholm presentano per due settimane Stories from Europe, una selezione tra le più interessanti produzioni realizzate dai principali teatri membri di Mitos21.

Un'occasione per viaggiare virtualmente nei teatri europei sperimentando estetica e stili. Lo Stabile di Torino, il 25 gennaio, presenta 'Così è (Se vi pare)' di Pirandello, firmato da Filippo Dini. 'Stories from Europe' richiama l'omonimo progetto avviato dal Dramaten nel primo lockdown in primavera, al quale ha preso parte anche lo Stabile di Torino. Tutte le registrazioni sono in lingua originale, con sottotitoli in inglese, e gratuite sui siti di Thalia Theatre e Dramaten.

