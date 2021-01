Tenda bis, nominato commissario straordinario

(ANSA) - CUNEO, 21 GEN - Il responsabile della struttura territoriale Lombardia di Anas, Nicola Prisco, sarà il commissario straordinario del cantiere del Tenda bis. Lo prevede un documento del Governo con le nomine dei commissari straordinari delle 59 opere strategiche per un valore complessivo di oltre 60 miliardi di euro. I commissari avranno "ampi poteri" per accelerare le progettazioni e i lavori.

"Finalmente, dopo settimane di sollecitazioni, e dopo l'alluvione dello scorso ottobre che ha aggravato la situazione delle grandi opere, il governo ha nominato il commissario per la realizzazione del Tunnel di Tenda, un'opera strategica per tutto il Piemonte - scrivono in una nota i parlamentari cuneesi della Lega, Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi -. Se non fosse stato per il provvedimento varato dalla Lega al Governo, lo Sblocca cantieri, oggi l'esecutivo starebbe ancora giocando con i monopattini e i banchi a rotelle".

"Nell'augurare buon lavoro a Nicola Prisco - concludono i parlamentari del Carroccio - lo invitiamo a convocare un incontro al fine di ripristinare la viabilità in tempi rapidissimi valutando anche l'alternativa del rifacimento del traforo tra Panice e Vievola richiesta dagli amministratori locali riprendendo in considerazione il progetto dell'ing.

Vassallo". (ANSA).