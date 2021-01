Pop-App, convegno internazionale sul libro animato

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Il libro animato, vero vaso di Pandora all'insegna della creatività, torna protagonista, dal 16 al 19 febbraio, con il Progetto Pop-App, lanciato dalla Fondazione Tancredi di Barolo e da Sapienza Università di Roma, e sospeso l'anno scorso per via del Covid. Si tratta di un convegno internazionale online con 500 tra i massimi esperti mondiali del libro animato.

Parallelamente, sempre dedicati al libro animato, nascono a Torino un Cento Studi, una rivista online, un nuovo spazio espositivo al Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia di Palazzo Barolo e 4 mostre.

Si arricchisce così il Progetto Pop-App' lanciato nel 2019 per sviluppare le potenzialità artistiche, creative ed educative dei libri animati, nonchè sottolinearne i legami con le nuove tecnologie.

Il Centro studi, diretto da Gianfranco Crupi dell'Università La Sapienza e da Pompeo Vagliani della Fondazione Tancredi di Barolo, sarà all'interno della Fondazione, che conserva la più importante collezione di libri animati in Italia. Il convegno, prima conferenza internazionale su questi particolari libri in Europa, sarà trasmesso sul canale Youtube della Fondazione.

