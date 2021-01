Giornata Memoria: Living Memory, maratona web dal 22 gennaio

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Due sopravvissuti ai lagher, Lidia Maksymowicz e Oleg Mandic, il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, Cecilia Strada, Gherardo Colombo e Vladimir Luxuria sono alcuni dei protagonisti di 'Living Memory', una maratona web che da domani al 2 febbraio celebra la Giornata della Memoria nell'anno in cui è impossibile muoversi fisicamente per andare a visitare i luoghi dell'Olocausto. Ad organizzarla è l'associazione Treno della Memoria, che ha pensato anche alla realizzazione di un viaggio fisico che porterà la Tela della Memoria, a piedi o in bicicletta, in tutta Europa, una sorta di staffetta per travalicare i confini. Ad ogni tappa si tengono incontri e riflessioni in vista di una Carta della Memoria che sarà presentata nel Giorno della Memoria 2022.

Il Treno della Memoria, che in 16 anni ha portato più di 50.000 ragazzi a visitare i campi di Auschwitz e Birkenau, non potendo viaggiare, causa Covid, ha deciso di celebrare la Giornata della Memoria trasportando sul web la propria esperienza. L'intento è quello di "affidarsi alla storia e al ricordo per aiutare gli studenti, le studentesse e il pubblico a comprendere il passato e ad affrontare il presente con le sue innumerevoli sfide". (ANSA).