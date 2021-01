Tenta accoltellare la moglie davanti ai figli, arrestato

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 GEN - I carabinieri di Tortona (Alessandria) hanno arrestato un uomo di 34 anni che ha cercato di accoltellare la moglie. La donna è riuscita a chiamare il 112 poco prima che le rompesse i due telefoni cellulari.

Tutto è avvenuto in casa, di fronte ai due figli minorenni.

La donna, trasportata al pronto soccorso di Novi Ligure per i traumi, ha raccontato che minacce e percosse continuavano dal mese di maggio. L'uomo, di origine marocchina, è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali aggravate e violenza privata. Ora si trova in carcere ad Alessandria, (ANSA).