Covid non ferma viaggi memoria, online ad Auschwitz

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Non sarà un viaggio fisico, in presenza, ma online, con riprese a 360 gradi particolarmente coinvolgenti e capaci di immergere i ragazzi nell'atmosfera drammatica e senza tempo del lagher. E' il progetto Promemoria Auschwitz organizzato anche in questo difficile anno che rende impossibili i viaggi di studio, da Deina Torino e dal Comitato Arci Torino. Sono coinvolti ad oggi oltre 1.200 studenti piemontesi. I partecipanti visiteranno l'ex lager di Auschwitz-Birkenau attraverso una visita virtuale che permetterà di scoprire la storia e le memorie del luogo, vivendo in parallelo un'esperienza intensa e di forte impatto emotivo e conoscitivo. In tutta Italia sono coinvolti oltre 2.000.

L'associazione Deina organizza, dal 2013, il Promemoria_Auschwitz, insieme ad Arci e a numerosi enti di tutta Italia fra i quali comuni, regioni, università, istituti storici: si tratta di un viaggio della memoria in treno che ha coinvolto, in questi anni, oltre 16.000 giovani tra i 17 e i 25 anni. "Pensiamo che un percorso di conoscenza come questo - dice Cristina Lentini, presidente di Deina - abbia un valore formativo che va al di là della dimensione fisica del viaggio, fatto di scambio, condivisione, crescita personale. Un patrimonio che resta per sempre" (ANSA).