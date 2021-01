Covid: dehors pieni e code ai negozi,affollato centro Torino

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Vie del centro affollate a Torino nell'ultimo giorno di zona gialla per il Piemonte. Via Roma è oggi completamente chiusa al traffico, la gente si accalca sotto i portici. Code fuori dai negozi per approfittare dei saldi invernali anche nell'altra grande via dello shopping, via Lagrange, mentre sono tornati gli artisti di strada e i venditori di palloncini. Nelle vie adiacenti alla zona pedonalizzata il traffico è intenso con serpentoni di auto in cerca di un parcheggio. Anche i dehors dei bar sono al completo visto che in tanti hanno deciso di godersi un'ultima consumazione al tavolino, prima del ritorno del Piemonte, da domani, in zona arancione. (ANSA).