Calcio: 0-0 Toro con Spezia in 10, Giampaolo rischia

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Ottantadue minuti in superiorità numerica, solo un tiro di Ansaldi che colpisce il palo allo scoccare del 90': il Toro fallisce anche contro lo Spezia, termina 0-0 e per i granata il girone di andata finirà senza una sola vittoria casalinga. Sarà una lunga notte per Marco Giampaolo, con il presidente del Toro, Urbano Cairo ,che ha cominciato le riflessioni sulla posizione dell'allenatore, mentre il mercato in entrata resta bloccato. I liguri festeggiano per un pareggio che sa di impresa, anche se ai punti avrebbero meritato di più: Sirigu ha fatto tre interventi importanti, Provedel nemmeno uno. (ANSA).