Moda: piemontese Stories tra protagonisti White Wsm digital

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - Stories, il brand del designer piemontese Stefano Giordano, sarà tra i protagonisti - durante la Milano Fashion Week Men's Collection, dal 16 al 8 gennaio - del White Wsm Fashion Reboot, realizzato con il supporto del ministero degli Affari Esteri e dell'Ice, in partnership con Confartigianato Imprese, e dedicato all'innovazione sostenibile.

L'edizione di quest'anno debutta con un format interamente digitale. Tra le 40 collezioni uomo e unisex con dna sostenibile, che rappresentano la nuova frontiera dell'artigianalità moderna è stato selezionato anche Stories. Stories fa parte della sezione sulla sostenibilità, perché in linea con il manifesto del White, legato a doppia mandata ai processi di recycling e di upcycling, a lavorazioni con materie prime meno inquinanti, tutto concepito per ridurre l'impatto ambientale, con un percorso chiaro su tracciabilità e trasparenza che questi brand sono chiamati a raccontare.

"Siamo noi addetti ai lavori, maestranze del sistema moda a dovere, con la pratica, cambiare le cose. Solo così, con l'esempio riusciremo a formare, indirizzare, acculturare i nostri clienti. Tutto questo senza perdere per strada la semplicità di capi dal sapore sartoriale, performanti e pronti per essere usati nei momenti di relax, come durante una riunione di lavoro che può cambiare le sorti della vostra vita", spiega il designer Stefano Giordano. (ANSA).