Casa: Caucino 'prima i piemontesi', nuova legge quasi pronta

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - In Piemonte è quasi pronta la nuova legge sulla casa ispirata al principio caro al centrodestra del 'prima i piemontesi', i quali avranno una corsia preferenziale nell'assegnazione delle case popolari. Lo annuncia l'assessore al Welfare della Giunta Cirio, Chiara Caucino.

"La nuova legge - rimarca Caucino - consentirà ai cittadini piemontesi di usufruire di un punteggio più elevato, mettendo fine a una serie di situazioni non equilibrate che si sono verificate in passato. Non un provvedimento discriminatorio quindi, ma un'iniziativa che rende giustizia a migliaia di famiglie che in questi anni hanno subito gravi ingiustizie".

"La nuova norma - spiega - concede punteggi aggiuntivi ai residenti da 15, 20 o 25 anni e prevede una premialità per le famiglie di un solo genitore che vive con figli minori. Gli stranieri in regola e residenti in Piemonte da diversi anni - puntualizza - potranno usufruire dei medesimi vantaggi".

"Era indispensabile - rimodulare la legge - aggiunge - anche alla luce anche della situazione economica delle Atc, e delle nuove povertà che come assessore al Welfare ho il dovere di combattere. Abbiamo ritenuto giusto privilegiare i residenti in Piemonte da lunga data, che hanno certamente contribuito a sostenere la comunità cui appartengono. Gli attuali requisiti di accesso hanno già generato spiacevoli contenziosi. Era necessario allinearli con quelli già usati per altre misure di intervento sociale, garantendo una rotazione che consenta l'ingresso anche alle nuove situazioni di emergenza". (ANSA).