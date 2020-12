Ferrovie: Gabusi, Canavesana da criticità a fiore occhiello

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Da linea "con molti disagi" a "fiore all'occhiello" del trasporto ferroviario regionale: così l'assessore ai Trasporti del Piemonte Marco Gabusi sulla Canavesana, che garantirà da gennaio un servizio molto più efficiente. Gabusi lo ha detto in occasione della visita ai primi 4 nuovi treni Pop destinati a Torino da gennaio nell'ambito del contratto di servizio con Trenitalia.

"Quando ci siamo insediati - ha detto Gabusi - la Canavesana era probabilmente la linea con i maggiori problemi in Piemonte: viaggiava a 50 chilometri l'ora, con materiale rotabile decisamente datato e con numerose soppressioni di corse. Dal 1° gennaio e nei prossimi mesi avrà treni nuovi, che insieme ai 70 km/h da qualche mese ormai consolidati sulla linea, garantiranno un servizio completamente diverso. Siamo contenti del traguardo e vorremmo che, da linea con molti disagi, diventasse un fiore all'occhiello".

"E' questa - ha rimarcato - la dimostrazione della nostra costante attenzione per il sistema ferroviario. Nelle attuali condizioni economiche possiamo farlo soprattutto dove c'è utenza. La Canavesana è il primo esempio di questa politica, ma nei prossimi mesi continueremo nella medesima direzione".

Il contratto di servizio con Trenitalia prevede in totale 9 convogli Pop e 23 Rock sulle linee Sfm 1 Rivarolo-Chieri (Canavesana), Sfm 2 Chivasso-Pinerolo, Sfm 3 Torino-Bardonecchia/Susa, Sfm 4 Torino Stura-Alba, Sfm 6 Torino Stura-Asti e Sfm 7 Torino Stura-Fossano. (ANSA).