Covid: 'stanza emozioni' in Rsa Asti per abbracciare ospiti

(ANSA) - ASTI, 30 DIC - La Residenza per anziani San Giuseppe di Asti ha attivato una 'Stanza delle emozioni' per permettere ai suoi 33 residenti Covid free di entrare in contatto con i propri cari.

Attraverso due fori ricavati nella finestra della stanza, che dà sul cortile della struttura, e guanti monouso lunghi 80 centimetri, da fuori i parenti possono "abbracciare" i familiari ricoverati e parlare loro attraverso un citofono. Le visite si tengono sei volte al giorno su appuntamento e durano 20 minuti.

In un'altra ala, la struttura ospita anche 28 pazienti positivi, in collaborazione con l'ospedale di Asti. (ANSA).