Alla ricerca del colore fra musica e arte, al via Colors

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Anche quest'anno, per il terzo consecutivo, Fondazione Torino Musei, Orchestra Filarmonica di Torino e Abbonamento Musei collaborano per avvicinare il pubblico dell'arte a quello della musica e viceversa. Il progetto, battezzato Colors, prevede che ogni venerdì e ogni sabato precedenti i concerti del martedì, Gam, Mao e Palazzo Madama organizzino a rotazione una visita guidata ispirata alla tematica proposta dall'Orchestra Filarmonica. Il fil rouge che unirà i nove concerti della stagione e il ciclo di visite a essi ispirato sarà il colore.

Il primo appuntamento dell'Orchestra Filarmonica s'intitola Red. Il rosso "come passione, sperimentazione, violenza, sensualità", spiegano gli organizzatori, sarà esaminato visivamente nelle sue tonalità e gradazioni attraverso esempi importanti tra i quali la Ragazza Rossa di Amedeo Modigliani, Le basier di Francis Picabia, Apocalisse di Scipione o l'insolito omaggio di Pino Pascali alla cantante afroamericana Billie Holiday.

Gli appuntamenti musicali saranno in streaming nel caso di chiusura delle sale, quelli museali in duplice forma: solo in digitale se il museo è chiuso oppure in digitale e presenza se il museo è aperto. (ANSA).