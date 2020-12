Natale: Nova Coop dona 20mila ore ai suoi 5mila dipendenti

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Per ringraziarli dell'impegno profuso in questi mesi di pandemia, Nova Coop regala un monte di 20mila ore, come premio straordinario di fine anno, ai suoi lavoratori. Si tratta di quattro ore aggiuntive a ciascuno dei 5.000 dipendenti della cooperativa nel mese di gennaio, che potranno essere impiegate come supplementi di riposo o, in alternativa, essere valorizzate in busta paga.

"Credo che questo difficile 2020 abbia rafforzato la nostra consapevolezza collettiva di essere una bella impresa: coesa, efficiente e solidale. Capace di operare in forte integrazione tra le diverse realtà per garantire in ogni momento il migliore servizio possibile a soci e clienti - commenta il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive -. Come presidenza abbiamo operato fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria per garantire il massimo sostegno e la massima sicurezza a tutti i nostri dipendenti intervenendo tempestivamente per aumentare il livello di protezione nei nostri punti di vendita e nella sede centrale, agendo al meglio delle nostre capacità".

"Arrivati alla fine dell'anno era importante rimarcare la nostra distintività di essere cooperativa con un ulteriore riconoscimento a tutti i dipendenti, ispirato a criteri solidaristici con l'elargizione di questo tempo per sé. Nelle prossime settimane avvieremo inoltre un percorso partecipativo per arrivare a progettare insieme un momento specifico che possa rappresentare il giusto tributo alla dedizione mostrata dalle nostre persone in questi mesi e una celebrazione del nostro essere cooperativa". (ANSA).