Regio Torino, Riccardo Muti per la prima volta sul podio

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - Il maestro Riccardo Muti dirigerà per la prima volta l'Orchestra e il Coro del Teatro Regio di Torino. Lo farà in febbraio per la grande edizione di 'Così fan tutte' del 2018, coprodotta dal San Carlo di Napoli e dal Wiener Staatsoper, con la regia di Chiara Muti. Lo hanno annunciato il commissario e il sovrintendente dell'ente, Rosanna Purchia e Sebastian Schwarz. Altre 'chicche' sono il ritorno sul podio di Gianandrea Noseda per il Concerto di Natale (23 dicembre), Donato Renzetti Daniel per il Concerto di Fine Anno e Daniel Oren che inaugurerà il 2021 con 'La Boheme'. (ANSA).