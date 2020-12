Lavoro: Ntt Data, 100 assunzioni nella sede di Torino

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Ntt Data, uno dei principali player globali nell'ambito della consulenza It, ha aperto le selezioni per assumere 100 nuove risorse da inserire nell'organico della sede di Torino.

I talenti andranno ad arricchire e diversificare il know-how della sede torinese, in cui lavorano già circa 200 persone. La ricerca di nuove risorse è indirizzata a figure professionali con diversi livelli di esperienza, sia junior sia senior consultant, provenienti principalmente dall'area informatica, ingegneristica e tecnicoscientifica. Le posizioni aperte sono di interesse sia per neolaureati in materie Stem, che per esperti quali Solution Architect, Software Developer java, System Engineer e professionisti in ambito Security e Data Intelligence, come Power BI Senior Consultant, Qlik Senior Expert, Gcp Data Engineer e Azure Cloud Engineer "Nonostante le difficoltà che tutti noi stiamo vivendo in questo periodo, Ntt Data continua a credere e a investire in Italia - spiega Walter Ruffinoni, ceo Italia ed Emea - La nostra resilienza e la capacità di innovazione ci rende una delle poche realtà in Italia che continua ad assumere e a scommettere sul territorio. Proprio come abbiamo fatto negli anni scorsi nelle sedi di Napoli e Cosenza, che hanno più che raddoppiato l'organico, ora è Torino a essere al centro dei nostri piani di sviluppo." (ANSA).