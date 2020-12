Esperti confermano, animali avvistati a Ovada erano lupi

(ANSA) - OVADA, 14 DIC - E' "molto probabile" che sia un lupo l'animale fotografato venerdì sera a Ovada, in via Lung'Orba. Lo sostiene l'ente di gestione delle Aree protette Appennino piemontese, centro di referenza associato per la conservazione e la gestione dei grandi carnivori della Regione.

"Le foto e il video ricevuti con la segnalazione sono stati fatti con scarsa illuminazione e quindi purtroppo l'identificazione degli animali non può essere certa - spiega l'ente -. È possibile comunque distinguere due soggetti con caratteristiche morfologiche riconducibili alla specie, quindi è molto probabile che si tratti proprio di due lupi che accidentalmente si sono trovati nel pieno della cittadina".

Per gli esperti la presenza in città di questi animali "avviene di rado e poche volte è stata documentata una scena simile in Piemonte. La loro presenza sul territorio è comunque compatibile con le indicazioni che arrivano dal monitoraggio nazionale della specie, partito a ottobre e attualmente in corso. È possibile che gli animali avvistati possano essersi allontanati dal vicino torrente Orba verso le prime vie periferiche della cittadina dell'Alto Monferrato". (ANSA).