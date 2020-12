Torino: Salizzoni pronto a correre, anche con primarie

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - Le primarie sono "in alcuni casi uno strumento divisivo", mentre oggi "serve unità tra i torinesi, nel Pd e nel centrosinistra" ma, "se la coalizione deciderà di organizzarle, io ci sono". Mauro Salizzoni, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte dopo aver dedicato la vita alla medicina e ai trapianti di fegato, conferma così la sua disponibilità a candidarsi a sindaco di Torino. "A chi mi dice che sono troppo vecchio per correre, ricordo che lascio indietro tanti più giovani", dice a proposito della sua età, 72 anni.

Nelle scorse settimane, nel corso di una riunione di coalizione, il centrosinistra ha sospeso le primarie, opzione che resta però sul tavolo. Finora si sono detti pronti al confronto Stefano Lo Russo, già assessore e attuale capogruppo del Pd al Comune di Torino, Enzo Lavolta, anche lui assessore nella giunta Fassino e ora vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani, e Luca Jahier, fino allo scorso ottobre presidente del Cese, il Comitato economico e sociale europeo. In campo anche l'ex assessore regionale Gianna Pentenero. (ANSA).