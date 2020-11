Vino: Consorzi tutela alessandrini uniti in piano promozione

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 NOV - Quattro consorzi di tutela del vino insieme per la prima volta in provincia di Alessandria, grazie alla Camera di commercio e a un obiettivo comune, che è quello della promozione legata i il più possibile al territorio.

I consorzi tutela del Gavi, dell'Ovada docg, dei Vini Colli Tortonesi e quello delle Colline del Monferrato partono con un unico nome - "Al Terre e Vini Alessandrini" - con una sola campagna di comunicazione, che è "Orgogliosamente provinciali".

Il testimonial scelto è Federico Quaranta, voce di "Decanter".

"Il vino - sottolinea Gianni Coscia, presidente della Camera di commercio Alessandria-Asti - è un volano importantissimo per la nostra economia, che può trascinare gli altri settori economici: dal turismo al commercio, fino all'industria, all'artigianato e ai servizi. Tutti insieme cercheremo di affrontare le sfide che il cambiamento generato dalla pandemia ha imposto, superando questa grave crisi economica e cercando di migliorare la competitività delle nostre imprese". (ANSA).