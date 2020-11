Scuola: Alba, mascherine personalizzate ad alunni 'Pedibus'

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Il Comune di Alba (Cuneo) dona mascherine' di stoffa personalizzate ai bambini e ai volontari delle linee cittadine del 'Piedibus, l'itinerario degli alunni che vanno a scuola a piedi e dagli adulti che li accompagnano..

Il sindaco Carlo Bo e l'assessore all'Istruzione Elisa Boschiazzo hanno incontrato alcuni volontari del Piedibus per consegnare loro le mascherine distribuire agli oltre 250 bambini delle linee cittadine e ai circa 60 adulti che si alternano per accompagnarli a scuola.

"Anche il nostro Piedibus si è dovuto adattare alle norme della pandemia, ma nonostante tutte le difficoltà ha continuato a prestare il suo prezioso servizio - spiegano il sindaco Bo e l'assessore Boschiazzo -. Dopo i kit di igienizzanti regalati qualche settimana fa dall'azienda Erboristeria Magentina di Poirino, come Comune abbiamo voluto dare il nostro contributo alla sicurezza delle linee cittadine".

Ad Alba le linee Piedibus attualmente attive sono 8, dirette alle elementari 'Umberto Sacco', 'Gianni Rodari' e 'Michele Coppino'. Da settembre è in corso la sperimentazione di una nuova linea verso la scuola media "Macrino". (ANSA).