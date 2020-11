Comando provinciale carabinieri Torino si colora d'arancione

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - La sede del Comando provinciale dei carabinieri di Torino, nella caserma Pietro Micca, si è illuminato di arancione questa sera, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne "per dire loro che ci siamo". A spiegarlo è l'avvocato Alessandra Fissore, presidente del club torinese di Soroptimist International d'Italia, che con l'Arma ha dato vita al progetto 'Una stanza tutta per sé', mutuando il titolo del saggio della scrittrice Virginia Woolf sulla condizione della donna.

"Oggi vogliamo ricordare le stanze nate qui a Torino nel 2014, dove le donne violate possono denunciare, parlare ed essere ascoltate - aggiunge l'avvocato - da allora le stanze in Italia sono 170. Noi a Torino come Soroptimist ne abbiamo create quattro presso i carabinieri e una presso il comando della polizia municipale. Una quinta stanza sta per nascere a Pianezza, sempre in collaborazione con i carabinieri". (ANSA).