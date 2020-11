Cinema: rivoluzione della tv per teenager ai tempi di Skam

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - L''intrattenimento televisivo dei teenager sta subendo una rivoluzione, basta vedere il successo internazionale della serie Skam, format norvegese da cui è mutuata Skam Italia la cui quarta stagione si è appena conclusa.

E' finita l'era delle serie edulcorate, con storielle e musiche consolatorie, ora i giovani pretendono storie nelle quali riconoscersi e che trattino i temi veri della loro vita, senza censure, il disagio, il sesso, la droga, l'immigrazione e l'incontro con l'Islam, la durezza della vita, la musica rap. E' emerso nell'incontro 'La TV dei ragazzi! Nuove forme e nuove serie per il pubblico teen", promosso da Sottodiciotto Festival con Film Commission Torino Piemonte nell'ambito dei Production Days sulla piattaforma Torino Film Industry.

"Negli ultimi anni è nata una nuova industria europea di prodotti televisivi per giovani svincolata dalla supremazia americana dei tempi di Hannah Montana e Violetta", ha spiegato Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi. "Le serie come Skam, o anche Il Collegio sulla Rai - ha aggiunto Ludovico Bessegato, regista di Skam Italia - sono realiste, trasmettono valori, ma senza cadere nel vecchio paternalismo". (ANSA).