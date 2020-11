Violenza donne: Camera Commercio Torino, due panchine rosse

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - La Camera di commercio di Torino celebrerà il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, con l'inaugurazione di due panchine rosse, simbolo della lotta contro il femminicidio a Palazzo Affari e a Palazzo Birago, e con un webinar del Comitato Imprenditoria Femminile sull'occupazione femminile e le discriminazioni sul lavoro.

Durante il webinar sarà inaugurato il roadshow "Giro d'Italia in rosa. L'Italia che riparte è più donna", promosso da Unioncamere italiana in collaborazione con i Cif - Comitati per l'Imprenditoria Femminile presso le Camere di commercio. Sarà anche firmato il Protocollo d'intesa sul rilancio dell'occupazione femminile concordato con la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Torino Gabriella Boeri. "Il Protocollo è aperto a tutti gli enti e associazioni che operano nel settore - spiega Gallina - I dati a fine 2019 davano già un calo del 1,2% delle posizioni imprenditoriali riconducibili alle donne e ora, nel pieno della pandemia, saranno peggiori.

Dobbiamo quindi pensare subito a concretizzare un rilancio dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile, anche attraverso la formazione digitale che può dare maggiori sicurezze alle donne, anche nella lotta contro le discriminazioni sul lavoro". "Cin questi Protocollo ci aspettiamo un incremento del numero delle donne lavoratrici, favorendo il loro inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro anche attraverso azioni positive che mettano in valore tutte le risorse disponibili sui nostri territori" sottolinea Boeri. (ANSA).