Province: riaperta dopo frana strada Borgomanero-Gargallo

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - E' stata riaperta al traffico, oggi, la strada provinciale 85 Borgomanero-Gargallo chiusa dopo la frana caduta sotto l'abitato di Vergano.

L'intervento è stato effettuato dal settore Viabilità dalla Provincia di Novara permette di riconsegnare la strada alla popolazione. "Un risultato molto importante per tanti borgomaneresi che usufruiscono di questa arteria - commenta il sindaco Sergio Bossi - come Giunta ci siamo sempre attivati e sollecitato l'Ente di palazzo Natta, affinché si potesse arrivare a risolvere la situazione per limitare il disagio che molti cittadini, hanno subito con la chiusura della strada.

Ringrazio il Presidente della Provincia Federico Binatti e il consigliere preposto alla Viabilità Marzia Vicenzi per il lavoro svolto". (ANSA).