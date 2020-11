Nasce Sapla, alimentazione animale attraverso lo smartphone

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Un alimentatore individuale per animali che permette un pasto caldo, razionato e frazionato per tutto l'arco della giornata. Si chiama Lupetta ed è un sistema brevettato e certificato CE, messo a punto dalla start up innovativa Sapla, Soluzioni automatizzate per l'allevamento.

Grazie ai big data permette di avere un controllo remoto degli animali direttamente dal divano di casa, attraverso uno smartphone, un pc o un tablet. Tutti i dati raccolti possono essere usati anche a scopo statistico esportandoli su Excel e sistemi di analisi.

Il progetto nasce da uno studio di mercato del ceo Marco Ridenti, 37 anni, perito agrario, con il project manager Lorenzo Fulcini, 38 anni, ingegnere elettronico: insieme hanno individuato una nuova metodologia di somministrazione in grado di garantire il benessere degli animali, efficientando i processi. L'utilizzo dell'allattatore garantisce la diminuzione dei tempi di somministrazione e un aumento dell'indice di conversione e, parallelamente, aiuta a ottenere un migliore accrescimento dell'animale prevenendo la sindrome del malassorbimento. Sapla ha iniziato le consegne appena prima dell'avvento della pandemia di Covid e l'obiettivo a medio termine è quello di aumentare il presidio in Italia mentre all'estero punta su Spagna, Romania, Germania, Olanda, Inghilterra, Danimarca e Grecia.

Il progetto è cresciuto anche grazie a collaborazioni didattiche con la facoltà di agraria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza; altre attività di ricerca e sviluppo sono state implementate con l'appoggio di una multinazionale olandese leader nel settore dello svezzamento degli animali giovani. (ANSA).