Confindustria,Cuneese vicino a totale isolamento con Francia

(ANSA) - CUNEO, 13 NOV - "La provincia di Cuneo da sempre sconta le carenze della rete viaria responsabili di un isolamento che, se non le ha impedito lo sviluppo capace di farne un esempio di imprenditorialità e di versatilità oltre i confini regionali, certo ha reso assai più oneroso del dovuto raggiungere i traguardi di crescita". Lo scrive in una nota Confindustria Cuneo lanciando l'allarme per i collegamenti tra sud Piemonte e Francia: in valle Roya lo sbocco verso la Costa Azzurra cancellato dalla tempesta Alex del 2-3 ottobre. Dal 1 dicembre, inoltre, il Comune di Barcelonnette in Francia vorrebbe chiudere ai mezzi pesanti la strada che è il proseguimento del colle internazionale della Maddalena, in valle Stura.

"Purtroppo - spiega Giuseppe Viriglio, presidente della sezione logistica-trasporti di Confindustria Cuneo - la nostra provincia non ha mai brillato per qualità delle infrastrutture e dei servizi viari, oggi siamo di fronte al rischio di un pressoché totale isolamento rispetto alla Francia, per raggiungere la quale bisogna passare dalla Liguria o dal traforo del Fréjus, con un aumento notevole dei costi da affrontare per i pedaggi, maggiori consumi di carburante e tempi di percorrenza molto più lunghi. Per il colle di Tenda circolano voci molto allarmanti sul numero di anni che passeranno prima che sia ripristinata la sede stradale". (ANSA).