Juve riprende, terapie per Chiesa Chiellini e Ramsey

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Senza 15 giocatori convocati dalle rispettive nazionali, Andrea Pirlo ha ripreso gli allenamenti della Juventus alla Continassa. Soltanto fisioterapie per Chiesa, Chiellini e Ramsey, tutti alle prese con vari acciacchi muscolari, mentre Dybala ha svolto un programma personalizzato.

De Ligt e Alex Sandro, invece, sono ormai sulla via del completo recupero: per loro gran parte della seduta insieme ai compagni, già contro il Cagliari alla ripresa del campionato potrebbero tornare tra i convocati. Il programma di domani prevede una sessione di lavoro al mattino. (ANSA).