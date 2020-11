Visionary Days, 2.500 under 35 a confronto sul futuro

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - La rivoluzione tecnologica, i flussi migratori e le trasformazioni legate alla globalizzazione disegnano una nuova "geografia dei confini": territoriali e sovra-territoriali, visibili e invisibili, tangibili e intangibili. È questo il tema della quarta edizione di Visionary Days - in programma sabato 21 novembre - una sessione di brainstorming collettivo di 10 ore che vedrà partecipare attivamente 2500 ragazzi under 35 da tutta Italia, che si confronteranno - suddivisi in tavoli di confronto virtuali - sui cambiamenti che stanno vivendo e il futuro che condivideranno nei prossimi anni.

In ottemperanza alle misure governative di controllo della diffusione dell'epidemia l'evento, per la prima volta, si sposta interamente online. Partito dalla community di Torino, oggi coinvolge - per questa edizione solo virtualmente - anche Pavia, Napoli, Firenze, Genova e si prepara a ricevere l'apporto di altre città italiane.

Visionary Days è un esperimento di visione collettiva che fa incontrare, per la prima volta, persone con differenti background per discutere e modellare insieme un'idea di Futuro.

Ogni tema viene declinato da uno speaker in diverse sessioni, trasmesse in diretta streaming dalle Ogr di Torino. Dopo ogni speech i 2500 ragazzi iniziano una discussione sulla piattaforma Zoom mentre in diretta streaming proseguono, sempre dalle OGR, dei panel in cui intervengono giornalisti, divulgatori, creators e influencer. (ANSA).