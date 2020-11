Forte di Gavi, Riccardi Vitale nuovo direttore

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Riccardo Vitale, architetto e funzionario dal 2008 presso il Mibact, è il nuovo direttore del Forte di Gavi, uno dei nove luoghi della cultura affidati alla Direzione regionale Musei del Piemonte.

Dapprima impegnato sul fronte della tutela dei beni architettonici e paesaggistici, si è poi occupato di gestione del patrimonio, con particolare riguardo al Complesso monumentale del Castello e Parco di Racconigi, di cui è direttore dal 2015, realizzando progetti per valorizzare i percorsi museali e le collezioni, tra cui il recupero del Giardino delle Foglie e il restauro e l'allestimento del fregio disegnato da Pelagio Palagi su committenza di Carlo Alberto.

L'assegnazione dell'incarico a Vitale avviene in un periodo di fermento e valorizzazione del Forte. Tra l'altro sono in corso il ripristino e il completamento dell'illuminazione ed è in via di definizione un masterplan finalizzato al miglioramento dell'accessibilità.