Ferrero:venduto 1mld Nutella Biscuits,nuova linea produttiva

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - Ad un anno dal lancio sul mercato italiano, Nutella Biscuits sfonda il muro di un miliardo di biscotti venduti in Italia. Ferrero aveva ipotizzato di raggiungere 25 milioni di confezioni vendute, ne sono state vendute oltre 47 milioni. Nutella Biscuits è stato acquistato da oltre 7 milioni di famiglie lungo lo stivale ed è diventato la referenza nel mercato dei biscotti più venduta in Italia.

A celebrare questo successo arriva l'approvazione dell'investimento di 80 milioni di euro per la realizzazione di una nuova linea produttiva, sempre nello stabilimento italiano di Balvano (Potenza). Si affiancherà a quella di recente costruzione e consentirà di raddoppiare la capacità produttiva, con l'obiettivo di soddisfare sia la domanda interna che servire nuovi mercati ancora non coperti. Alla produzione di Nutella Biscuits verrà dedicato nuovo personale, con oltre 230 persone complessive al lavoro su entrambe le linee. (ANSA).