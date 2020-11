Metalmeccanici davanti Confindustria, vogliamo il contratto

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 NOV - I metalmeccanici scioperano, oggi, per il contratto e manifestano davanti alla sede di Confindustria ad Alessandria. Striscioni in rappresentanza delle fabbriche del territorio della provincia, che sono più di un centinaio. Presenti le tre sigle sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm. Una protesta statica nel rispetto delle norme anti contagio. Sono scesi in strada in sessanta, in rappresentanza di tutti, per la tutela della salute, per difendere l'occupazione, per la proroga del blocco dei licenziamenti. (ANSA).