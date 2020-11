Lavoro: Alcar Industrie, presto tavolo al Mise

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Sarà convocato a breve un tavolo al ministero dello Sviluppo Economico per Alcar Industrie. Lo ha detto il sottosegretario Alessandra Todde nella riunione, in collegamento da remoto, chiesta congiuntamente dai prefetti di Torino, Claudio Palomba e di Lecce, Maria Rosa Trio.

La decisione di convocare un tavolo nazionale è dovuta - spiegano i due prefetti - alla rilevanza della problematica, che investe i due territori già gravati da un diffuso disagio socioeconomico, reso più acuto dall'emergenza sanitaria, e un settore strategico per l'economia nazionale.

L'Alcar Industrie, che produce carpenteria per veicoli industriali e macchine movimento terra, ha 500 dipendenti, di cui 150 a Vaie, in Val di Susa (Torino). Acquistata nell'agosto 2019 da Roberto Ginatta, è in concordato preventivo da luglio di quest'anno dopo le vicende giudiziarie che hanno interessato la nuova proprietà. (ANSA).