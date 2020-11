Pininfarina Engineering, venerdì incontro all'Amma

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - E' previsto per venerdì 6 novembre l'incontro all'Amma di Torino per la procedura di liquidazione della Pininfarina Engineering che prevede 135 licenziamenti. I lavoratori sciopereranno otto ore. Anche alla Spa è stato proclamato dalle Rsu uno sciopero di due ore dalle 10 per consentire ai lavoratori di partecipare al presidio davanti all'Unione Industriale.

"Partecipiamo e dimostriamo che non vogliamo essere liquidati. Sciopera. Non entrare. Non connetterti da remoto.

Fallo per te e per i colleghi", si legge in un volantino delle Rsu. (ANSA).