Commercianti Torino, lockdown? Paghiamo sempre noi...

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - "Tra i commercianti c'è una grandissima preoccupazione perché si va verso un periodo determinante. Speriamo che questo enorme sacrificio per le imprese del commercio sia sufficiente e che si possa poi consentire di effettuare i consumi natalizi. Altrimenti sarà un disastro assoluto". Interpellata dall'ANSA, la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa, commenta così le nuove misure restrittive che il governo è pronto a varare per contrastare l'epidemia.

Coppa rivolge un appello alla politica: "commercio e turismo stanno pagando un prezzo enorme, mentre altri settori non sono stati toccati. Le risorse devono essere messe su settori che hanno pagato le pene dell'inferno, alcuni come la ristorazione e la moda sono in crisi da anni. Bisogna prevedere misure come la detassazione totale per tutto il 2021".

Ci sono poi i "concorrenti invisibili, come Amazon, faranno affari sulle spalle dei commercianti. La politica - dice la presidente dell'Ascom - si è inventata le tasse più incredibili: sull'ombra, sui marciapiedi, sulle vetrine. E' possibile che non inventino una tassa su Amazon? Gli acquirenti non si rendono conto che stanno distruggendo l'economia reale. La politica è silente, aumenta la rabbia". (ANSA).