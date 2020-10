++ Covid: Esercito monta tende vicino ospedali Piemonte ++

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - I militari dell'Esercito Italiano, su richiesta della Regione Piemonte, stanno montando tendoni all'ingresso degli ospedali piemontesi. Due sono state montate presso l'ospedale di Rivoli, comune della prima cintura del capoluogo piemontese, e sono più grandi di quelle predisposte la scorsa primavera. Serviranno ad alleggerire la pressione sul pronto soccorso: la prima sarà adibita subito come punto di pre-triage; servirà a facilitare ulteriormente le procedure di accesso e a dividere meglio i flussi fra pazienti Covid e non Covid che arrivano in ambulanza. La seconda tenda sarà adibita come sala d'attesa. (ANSA).