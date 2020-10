Covid: controlli in bar a Torino, multe

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Sanzioni per 800 euro ai titolari di un bar in zona Santa Rita, a Torino, per il mancato rispetto delle norme anti Covid. I commercianti sono stati trovati dalla polizia, nel corso di un controllo, mentre somministravano alcolici oltre le 18 senza indossare alcun dispositivo di protezione individuale.

All'interno di un altro bar della stessa zona una dipendente è stata sanzionata per le norme sulla somministrazione di bevande alcoliche. Multato un cliente del locale, perché non indossava correttamente la mascherina, tenendola al di sotto di naso e bocca. Entrambi dovranno pagare 400 euro. (ANSA).