Covid: test Torino negativi, Izzo si allena a parte

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Non ci sono altri contagiati tra i giocatori e i membri dello staff del Torino. "Tutti i test Covid-19 effettuati oggi sul gruppo squadra hanno dato esito negativo", informa il club in una nota.

La squadra, intanto, prosegue la preparazione in vista della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo in programma venerdì sera. Armando Izzo prosegue nella sua tabella personalizzata, difficile che riesca a recuperare per la partita di campionato. Gli altri assenti per Marco Giampaolo sono il portiere Milinkovic-Savic, squalificato per un turno, e i due giocatori positivi al Coronavirus dei quali il club non ha comunicato le generalità. (ANSA).